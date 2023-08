Benjamin Mendy accusé, Lorient contre-attaque

Dans : Lorient.

De retour en Ligue 1 avec son transfert au FC Lorient, Benjamin Mendy retrouve la compétition après avoir été déclaré innocent par la justice anglaise suite à des plaintes pour tentative de viol et agression sexuelle. Son nouveau club a décidé de porter plainte après la découverte d'une banderole visant le défenseur français et deux autres joueurs de L1.

À l'occasion du match nul 1-1 entre le FC Lorient et l'OGC Nice,Benjamin Mendy a été visé par une banderole à l'extérieur du Moustoir qui demandait son exclusion du club breton. Achraf Hakimi et Wissam Ben Yedder, également visés par une enquête et mis en examen pour viol, mais dont les affaires n'ont pas été jugées et qui bénéficient de la présomption d'innocence, ont aussi été cités dans cette banderole, revendiquée par le Collectif2Lorient. « Nous souhaitons une exclusion de B.Mendy et tous les autres violeurs et agresseurs des clubs, que la justice soit rendue. (...) Et que plus globalement le monde du foot et du sport fassent la lumière sur les faits et le ménage dans leurs rangs. Stop à l’impunité » a rédigé ce collectif lorientais au sujet de la signature du champion du monde dans le club entraîné par Régis Le Bris.

Lorient prend la défense de Mendy et porte plainte après les banderoles

Face aux accusations, alors qu'il a été jugé innocent, Benjamin Mendy, très discret depuis son retour chez les Merlus, n'a pas réagi. Néanmoins, selon les informations de RMC Sport, le FC Lorient a pris la décision de prendre la défense de son joueur et va porter plainte pour diffamation suite à cette banderole déposée proche du stade Moustoir, en marge de la deuxième journée de Ligue 1. C'est la deuxième fois que le club porte plainte pour des faits similaires. En juillet, peu de temps après l'officialisation de la signature de Benjamin Mendy, des collages étaient apparus dans le centre-ville de Lorient pour protester contre l'arrivée du latéral gauche. Pour le moment, l'ancien joueur de Manchester City n'a pas encore joué en Ligue 1 et va devoir patienter avant d'être apte physiquement pour fouler de nouveau une pelouse.