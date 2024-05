Lorient ‍: Régis Le Bris menacé par des hommes cagoulés

Dans : Lorient.

Par Corentin Facy

Vainqueur de Clermont sur le score de 5-0, Lorient a longtemps cru a son maintien dimanche soir, mais il a finalement manqué un but aux Merlus pour arracher la place de barragiste à Metz, qui s’est incliné 2-0 face au PSG.

Très déçus par la saison de leur équipe, les supporters de Lorient avaient décidé de faire grève en début de match contre Clermont, dimanche soir au Moustoir. Ils ont rapidement été embarqués par les joueurs de Régis Le Bris, qui ont livré une prestation exceptionnelle pour s’imposer 5-0, une victoire magistrale qui ne suffit pas néanmoins à se maintenir. En effet, il a manqué un petit but à Lorient pour décrocher sa place en barrage à la place de Metz. Ce lundi, les Merlus se sont réveillés en Ligue 2 et la pilule ne passe pas pour les plus fervents supporters du club.

Ouest France rapporte qu’après la rencontre entre Lorient et Clermont dimanche soir, des supporters lorientais ont provoqué de gros débordements aux abords du stade. Des personnes cagoulées ont même tenté de forcer l’entrée des vestiaires et des loges après la rencontre. Les agents de sécurité présents sur place ainsi que des CRS ont été contraints de former un cordon de sécurité afin d’empêcher ces individus de s’introduire dans les vestiaires et dans certaine parties du stade. Plusieurs personnes cagoulés réclamaient le départ immédiat de Régis Le Bris, proche de quitter Lorient l’été dernier pour rejoindre Nice et qui avait finalement poursuivi son aventure dans le Morbihan. Qu’en sera-t-il cet été après la descente des Merlus en Ligue 2 ? Le suspense est entier pour le moment.