L1 : Un coup-franc Ronaldesque, et Laurienté attire Milan

Dans : Lorient.

Auteur d’un coup-franc sensationnel à plus de 40 mètres contre Nantes avant la trêve internationale, Armand Laurienté a boosté sa cote au mercato.

Révélation de la seconde partie de saison au FC Lorient, Armand Laurienté commence à se faire un nom en Italie, particulièrement grâce à ses coup-francs somptueux. Particulièrement attentif aux prestations des jeunes joueurs français, comme le démontre le recrutement de Pierre Kalulu, l’AC Milan est intéressé par le Lorientais, à en croire les informations de Milan News. En effet, les Rossoneri verraient d’un bon œil un investissement sur Armand Laurienté, dont le prix pourrait encore être raisonnable avant de potentiellement s’envoler si le joueur venait à exploser.

Notons par ailleurs que l’AC Milan cible un autre joueur de Ligue 1, dont le prix sera en revanche bien plus conséquent : Jonathan Ikoné. Pisté par le Borussia Dortmund l’été dernier, le Lillois est moins courtisé après des performances irrégulières et un statut d’international très fragilisé. Il reste cependant dans le viseur de l’AC Milan, prêt à bondir et à profiter de sa légère baisse de prix.