L1 : Moffi martyrise l’OM, le Borussia Dortmund déboule

Dans : Lorient.

Auteur de 11 buts en Ligue 1 cette saison, Terem Moffi a claqué un joli doublé au Vélodrome contre l’OM samedi après-midi (3-2).

L’attaquant nigérian de 21 ans n’a pas évité la défaite de Lorient contre l’Olympique de Marseille. Mais la prestation de Terem Moffi n’est pas passée inaperçue alors que des émissaires de la Juventus Turin étaient par exemple dans les tribunes. A en croire les informations de Foot Mercato, le buteur de Lorient, auteur de 13 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, a notamment tapé dans l’œil du Borussia Dortmund.

Les dirigeants du club allemand ont conscience qu’un départ d’Erling Haaland à la fin de la saison est probable et pour le compenser, le profil de l’attaquant du FC Lorient plaît beaucoup en interne. Le média croit par ailleurs savoir que plusieurs autres gros clubs européens sont sur les traces d’un Terem Moffi qui ne devrait pas s’éterniser en Ligue 1 après cette première saison extrêmement aboutie. Du côté de Lorient, on se prépare à réaliser une plus-value énorme. Le joueur, recruté pour 8 ME par Lorient en 2020 en provenance de Kortrijk, ne devrait pas être vendu à moins de 20 ME par les Merlus cet été.