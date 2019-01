Mercato : Il perce en Liga, Lille le refuse

Dans : LOSC, Mercato, Liga.

Recruté à Rennes l’été dernier, Joris Gnagnon est complètement passé à travers de sa première partie de saison.

Le jeune défenseur n’a pas réussi à s’adapter au jeu du FC Séville, et il l’a payé avec un séjour sur le banc de touche pendant six mois. Résultat, le club andalou a songé à le céder au LOSC, annonce France Football. Mais la tendance est désormais à l’abandon de cette piste. Tout d’abord, le club nordiste n’a pas donné suite à cette possibilité qui sera tout de même onéreuse, puisque le FC Séville l’a fait venir pour 15 ME l’été dernier.

Ensuite, et surtout, le Franco-Ivoirien a été titularisé contre l’Atlético Madrid le week-end dernier, et il en a profité pour effectuer un match énorme, avec de nombreux duels remportés et 13 ballons récupérés, ce qui n’était jamais arrivé pour un défenseur andalou cette saison en Liga. Autant dire que le FC Séville va certainement réétudier la question de son avenir dans les prochains jours, et pourrait décider de laisser sa chance à l’ancien rennais, qui avait eu aussi beaucoup de mal à gagner sa place en Bretagne, avant de devenir indispensable lors des derniers mois.