LOSC : Galtier à Lyon ou ailleurs ? C'est bidon

Dans : LOSC, Ligue 1, OL, Mercato.

En gagnant dimanche face à Bordeaux (1-0), le Lille OSC a pratiquement validé sa deuxième place en Ligue 1.

Avec six points d’avance sur son poursuivant lyonnais à deux journées de la fin du championnat, et avec une différence de buts largement favorable, le club nordiste a déjà course gagnée. Par conséquent, le LOSC sait qu’il retrouvera directement la Ligue des Champions la saison prochaine, une compétition plus explorée depuis 2013. Ce qui signifie donc que les Dogues viennent de réaliser une énorme performance, un an après avoir frôlé la descente en L2. Et pour cette réussite-là, Gérard Lopez peut remercier Christophe Galtier, son entraîneur, qui a façonné son groupe dans l’objectif de toucher ce graal européen.

Mais alors qu’il pourrait être élu meilleur entraîneur de la saison lors des Trophées UNFP, le coach de 52 ans aurait-il des envies d’ailleurs et de grandeurs ? Pas du tout. « Si je vais entraîner le LOSC la saison prochaine en Ligue des Champions ? Pourquoi je ne serai pas l'entraîneur de Lille ? Bien évidemment que je le serai. Si c'est certain ? Oui bien sûr, vous pouvez poser la question au président », a avoué, au micro de Canal+, Galtier, qui découvrira donc la C1 avec Lille, et non pas avec l’OL, malgré la rumeur l’envoyant à la succession de Bruno Genesio...