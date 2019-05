LOSC : Une piste de l'OL à 15 ME pour remplacer Pépé ?

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, OL.

Auteur de 21 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Nicolas Pépé va quitter le LOSC au mercato.

Estimé à plus de 60 ME par Gérard Lopez, l’international ivoirien ne manque pas de courtisans, et va assurément rapporter un joli pactole au club nordiste. De son côté, Luis Campos a déjà l’esprit tourné vers la succession de Nicolas Pépé. Et selon les informations du média Euro-United, l’ancien directeur sportif de Monaco a trouvé son bonheur au Portugal.

« Le LOSC prépare l'après Nicolas Pépé. Trincão (Braga) est très apprécié par Luis Campos, le conseiller du président Gérard Lopez. Le club portugais le valorise à 15M€. L'an dernier l’OL s’était renseigné pour l'attaquant de 19 ans » explique le média, toujours bien informé, et qui explique que Lille est donc enclin à foncer sur cette ancienne piste de l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à voir si Florian Maurice, le chef de la cellule de recrutement des Gones, souhaitera relancer cette piste à l’été 2019.