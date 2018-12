LOSC : Une annonce très attendue pour début janvier

Dans : LOSC, Ligue 1.

Arrivé à la rescousse de Lille la saison dernière après le fiasco Marcelo Bielsa, Christophe Galtier a failli ne pas parvenir à accomplir sa première mission, le club nordiste ne se maintenant en Ligue 1 que dans le sprint final. Mais cette saison, tout est différent avec l’apport de joueurs d’expérience et l’éclosion des jeunes recrutés. Résultat, Lille est sur le podium et même si des départs sont possibles cet hiver, l’avenir paraît plus radieux avec une attaque aussi prometteuse et efficace.

Résultat, un accord a été trouvé pour la prolongation de contrat du technicien français, qui arrivait en fin de contrat au mois de juin prochain. Celle-ci porte sur deux saisons et sera signé au début du mois de janvier, annonce Yahoo Sport. Christophe Galtier devrait donc pouvoir construire un peu plus sereinement avec les nombreux jeunes joueurs du groupe, dont il parvient cette saison à en tirer clairement le meilleur.