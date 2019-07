LOSC : Un départ à 13 ME, une arrivée à 17 ME, le mercato s'excite

Dans : LOSC, Monaco, Mercato, Ligue 1.

Quelques heures seulement après avoir officialisé la venue de Benjamin Lecomte, recruté en provenance de Montpellier contre 13 ME au mercato, l’AS Monaco s’apprête à frapper un nouveau grand coup sur le marché des transferts. En effet, RMC indique ce mardi que le club princier, très ambitieux à l’aube de cette nouvelle saison, a trouvé un accord avec le LOSC pour le transfert d’Adama Soumaoro. Là aussi, il s’agirait d’une indemnité avoisinant les 13 ME.

« L'AS Monaco et le Losc ont trouvé un accord pour le transfert d'Adama Soumaoro avoisinant les 13 millions d'euros. Le défenseur central passe actuellement sa visite médicale à Monaco. Si celle-ci s'avère concluante, et uniquement dans ce cas, le joueur s'engagera dans la foulée avec le club de la Principauté » indique Mohamed Bouhafsi. Par ailleurs, le journaliste affirme que le LOSC a trouvé un accord avec le club turc de Trabzonspor pour la venue du milieu de terrain Yusuf Yazici. « Lille et Trabzon ont trouvé un accord avoisinant 17M€ bonus compris pour le transfert de Yusuf Yazici. Le joueur est d’ores et déjà d’accord avec le Losc pour un contrat de 5 ans. Le turc est attendu à Lille avant la fin de semaine pour passer sa visite médicale » peut-on lire. Indiscutablement, le mercato s’accélère dans le Nord…

Info #RMCSport L'AS Monaco et le #Losc ont trouvé un accord pour le transfert de Adama #Soumaoro avoisinant 13M€. Le défenseur passe actuellement la visite médicale à Monaco. Si la visite medicale s'avere concluante le joueur s'engagera dans la foulée avec #Monaco — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) 16 juillet 2019