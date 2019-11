LOSC : Promis, Lille ne privilégie pas la C1 à la L1

Dans : LOSC.

Depuis le début de la saison, Lille affiche un visage bien plus conquérant en Ligue des Champions qu’en Ligue 1. Et cela malgré la situation comptable difficile en C1 avec un seul point…

Samedi après-midi sur la pelouse de Marseille, les hommes de Christophe Galtier n’ont clairement pas réalisé un grand match, ce qui renforce cette impression. Mais pour le coach des Dogues, interrogé à ce sujet en conférence de presse avant le choc face au FC Valence ce mardi soir, il est clair que son équipe affiche la même motivation avant les matchs de Ligue 1 qu’avant les affiches de Ligue des Champions.

« Depuis le début de la saison, je n’ai jamais senti ça. On peut y croire car c’est un match, et notre première victoire à l’extérieur, elle peut arriver demain (mardi), ce qui serait parfait. Notre parcours à l’extérieur est très moyen, plus que moyen. Mais ça reste un match et j’attends de mes joueurs qu’ils montrent du culot et donnent tout pour l’emporter. On sait à quoi s’attendre dans cette ambiance (à Valence). Sûrement que Valence sait aussi à quoi s’attendre avec nous. Je fonde beaucoup d’espoirs sur ce match et je l’ai dit aux joueurs au lendemain de notre défaite à Marseille. Il faut croire en nos capacités à faire de grosses performances » a lâché Christophe Galtier, persuadé que son équipe a le talent et le caractère pour rebondir après la défaite au Vélodrome (2-1).