LOSC : Ounas + 64 ME, Lille a dit oui pour la vente de Pépé

Dans : LOSC, Mercato, Serie A.

La présence des agents de Nicolas Pépé à l’hôtel de la délégation napolitaine a fait grand bruit en Italie.

La presse s’est immédiatement emparée de l’affaire en annonçant des négociations très avancées. Car pour la Gazzetta dello Sport, si Lille a laissé les représentants de l’international ivoirien discuter avec les dirigeants napolitains, c’est que les deux clubs sont d’accord sur un transfert. Il se porterait sur un chèque de 64 ME, et l’envoi du jeune ailier Adam Ounas dans le Nord. Le prix de l’Algérien est estimé à 21 ME, une somme rondelette tout de même, et cela aurait pour but de faire passer le transfert de Pépé aux 85 ME demandés par Gérard Lopez.

Ce montant conviendrait à tout le monde, mais pour le moment, cela coince avec les nombreux agents de l’ancien joueur d’Angers. L’accord a été trouvé pour le salaire du joueur à 5 ME par saison pendant cinq ans. Mais ses représentants réclament un bonus à la signature pouvant grimper jusqu’à 10 ME en commission, ce qui a fait hurler les dirigeants de Naples. Cela s’est déjà vu, ces discussions avec les agents peuvent faire capoter des transferts, et le président de Naples est pour le moment intransigeant sur ce point. Et bien évidemment, rien n’empêche les agents de Nicolas Pépé d’aller voir à Manchester, au Bayern Munich ou à Liverpool ce qui est proposé…