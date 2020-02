LOSC : Osimhen vendu une fortune au mercato, pas si vite…

Dans : LOSC.

Pour sa première saison en Ligue 1, Victor Osimhen a véritablement crevé l’écran avec déjà 13 buts inscrits et le statut de jouer clé de Lille en attaque.

Transfuge de Charleroi pour seulement 12 ME lors du dernier mercato estival, l’international nigérian s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Le projet de Lille étant basé sur la revente de joueurs, il semblait assez évident que Victor Osimhen allait faire ses valises dès l’été 2020 afin de briller à l’étranger et de rapporter un gros chèque à Lille. Mais à la surprise générale, le club nordiste, actuellement quatrième de Ligue 1, pourrait bien conserver un an de plus Victor Osimhen dans son effectif. C’est tout du moins ce que Gérard Lopez a annoncé dans une interview accordée à nos confrères de RTL.

« Victor Osimhen sera Lillois la saison prochaine. Après bien-sûr, il y a des facteurs que je ne peux pas contrôler comme le fait qu’un club arrive et offre un salaire six ou huit fois supérieur à ce que l’on peut proposer » a indiqué Gérard Lopez, dont la volonté est de conserver Victor Osimhen, avant de conclure. « Mais je pense que parfois, il vaut mieux ne pas prendre un gros salaire et attendre la saison prochaine ». Reste que cet été, de nombreux clubs anglais (Chelsea, Manchester United) seront à la recherche d’un avant-centre, ce qui pourrait déboucher sur une grosse proposition de contrat pour Victor Osimhen. Dans ce cas de figure, Lille ne maîtriserait alors plus tous les paramètres, notamment si l’international nigérian venait à accepter une grosse proposition à l’étranger. Ce qui est toutefois certain, c’est que les Dogues réaliseront une énorme plus-value en cas de transfert cet été. Une fois de plus, on dit merci Luis Campos…