LOSC : Osimhen est vraiment cool, il ira où on lui demande

Dans : LOSC.

Victor Osimhen est clairement l’une des grandes révélations de la saison en Ligue 1. Mais malgré son explosion au très haut niveau, l'international nigérian ne pousse pas vers un départ au mercato.

Recruté l’été dernier en provenance de Charleroi pour un chèque de 12 millions d’euros, Victor Osimhen répond parfaitement aux attentes placées en lui à Lille. Auteur de 18 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues pour sa première saison au LOSC, le joueur de 21 ans s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs attaquants en L1. Ce n’est donc pas étonnant de voir que de grands clubs européens sont prêts à mettre plus de 50 ME sur la table pour le recruter. Mais que les supporters des Dogues se rassurent, Osimhen n’a pas - encore - envie de partir.

« J’ai vu apparaître les rumeurs sur mes réseaux sociaux, ça fait très plaisir. Je me sens bien à Lille. Je me suis rapidement adapté à la vie en France. J'aimerais aller encore plus loin et marquer plus de buts pour mon équipe. J'aimerais bien rester à Lille, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Je dois beaucoup à ce club et ce sont eux les patrons. J'irai là où ils veulent. J’adore jouer aux côtés de Loïc Rémy et je pense que c’est la meilleure formation tactique possible. Quand je ne marque pas les buts, c’est lui qui le fait et nous avons une superbe relation sur le terrain », a lancé, sur RMC, Osimhen, qui ne souhaite pas contrarier Gérard Lopez. « Osimhen sera Lillois la saison prochaine. Après, il y a des facteurs que je ne peux pas contrôler. Mais je pense que parfois, il vaut mieux ne pas prendre un gros salaire et attendre la saison prochaine », avait lancé le président du LOSC sur RTL la semaine dernière. Une stratégie finalement similaire à celle d’Osimhen. A voir si cela tiendra le choc d'une belle proposition cet été...