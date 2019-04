LOSC : Nicolas Pépé négocie déjà avec le Bayern au mercato !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Auteur de 19 buts et 12 passes décisives cette saison, Nicolas Pépé est promis à un brillant avenir.

Et ces derniers jours, son futur transfert est régulièrement évoqué. Il faut dire que celui-ci rapportera gros au LOSC, qui ne ferme évidemment pas la porte à un départ de son international ivoirien. Reste maintenant à savoir quel sera son futur club ? Selon les informations de Foot Mercato, ce pourrait bien être le Bayern Munich. Car le champion d’Allemagne en titre a passé la seconde dans ce dossier, afin de boucler au plus vite la venue de l’ancien Angevin.

Une rencontre aurait même eu lieu récemment à Paris entre les représentants de Nicolas Pépé et des dirigeants du Bayern Munich. A l’issue de ce rendez-vous, les différentes parties étaient plutôt optimistes quant à la finalisation de ce deal. Plus que jamais, l’ogre bavarois fait désormais office de favori dans le dossier Nicolas Pépé. Même si évidemment, un retournement de situation est possible, comme il en existe chaque année sur le marché des transferts…