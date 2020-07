LOSC : Naples ou pas, Victor Osimhen va parler ce lundi !

Dans : LOSC.

Après son séjour à Naples, Victor Osimhen devrait annoncer dans les prochaines heures s'il va quitter Lille pour le club italien.

Les supporters du LOSC et de Naples ne devraient pas attendre longtemps avant de savoir si Victor Osimhen va effectivement s’engager avec la formation entraînée par Gennaro Gattuso. Le prodige lillois, qui s’est rendu ce week-end à Naples où il a notamment rencontré Aurelio De Laurentiis, va faire des annonces ce lundi a indiqué Osita Okolo, qui est le beau-frère de Victor Osimhen. Se confiant à TuttoMercatoWeb, ce proche du joueur de Lille a reconnu qu’une décision était imminente.

«Victor fera son choix dans les prochaines heures. La ville, les supporters et Naples lui ont fait une bonne impression. Il a rencontré le président et l’entraîneur du Napoli, et ils lui ont dit qu’il serait un joueur important du club. Mais maintenant nous attendons sa décision. Victor Osimhen réfléchit et il fera une annonce dans les prochaines heures », a indiqué Osita Okolo. Du côté de Lille, le président du club a reconnu que Naples était une destination idéale pour l'attaquant international nigérian de 21 ans, les pièces du puzzle semblent se mettre en place pour ce transfert spectaculaire.