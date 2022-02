LOSC : Messi et le PSG, André ne tombera pas dans le piège

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Sorti par l’OGC Nice (0-0, 6-5 tab) en huitième de finale de la Coupe de France lundi, le Paris Saint-Germain a montré un visage inquiétant. Mais du côté de Lille, son prochain adversaire, Benjamin André refuse d’imaginer le leader de Ligue 1 en difficulté.

C’est peut-être le bon moment pour affronter le Paris Saint-Germain. Alors que se profile le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid, les hommes de Mauricio Pochettino n’affichent que très peu de certitudes. C’est surtout le doute qui hante probablement l’esprit des Parisiens après leur performance très décevante contre Nice en Coupe de France. Un moment de faiblesse dont le LOSC pourrait profiter dimanche soir. Mais pas question pour Benjamin André de miser sur un Paris Saint-Germain en difficulté.

« Chaque année, j'entends que Paris est prenable. Mais chaque année, le club est devant au classement et joue les premiers rôles, a répondu le milieu de Lille. Cette équipe a des joueurs capables de faire des différences individuelles et collectives. On dit qu'il reste un goût d'inachevé mais cela reste l'une des meilleures équipes de France et d'Europe. Ce sera très difficile. Il faudra nous concentrer sur nous-mêmes pour les mettre en difficulté et remporter ce match. »

André défend Messi

Déterminé, Benjamin André refuse de sous-estimer les Parisiens. A commencer par Lionel Messi qui finira selon lui par retrouver son meilleur niveau. « Je pense que comme tout joueur qui vient de l'étranger, il a besoin d'un temps d'adaptation, a défendu l’ancien Rennais. On connaît le joueur, il n'y a pas de doute sur ses qualités. Après, il passe d'un championnat espagnol où il y a certainement plus d'espace à un championnat français où c'est plus physique. Mais je n’ai aucun doute sur le fait qu’il s’adapte dans très peu de temps. » En attendant, le milieu défensif ne fera aucun cadeau à l’Argentin dimanche.