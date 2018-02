LOSC : Luis Campos découpe Marcelo Bielsa !

Dans : LOSC, Ligue 1.

Redevenu l'homme fort du LOSC depuis quelques semaines, Luis Campos n'a pas hésité à dézinguer complètement Marcelo Bielsa, l'ancien entraîneur des Dogues.

Arrivés avec un très grand projet à Lille, Gérard Lopez et Marc Ingla ont rapidement déchanté. Après un début de saison catastrophique sur et en dehors du terrain, les dirigeants nordistes ont viré, plus ou moins contraint et forcé, Marcelo Bielsa, l'homme de base de leur LOSC Unlimited, en décembre dernier. Un échec avec l'entraîneur argentin que Luis Campos avait prévu. Conseiller sportif du club nordiste depuis le début de la saison, le dirigeant portugais pense même qu'El Loco est le principal fautif des problèmes de Lille, actuellement dix-huitième de Ligue 1 après 24 journées.

« La première grande erreur, c’est quand le club a pratiquement donné la clé à l’ancien entraîneur pour qu’il fasse son propre projet sportif. Le club a décidé de tout donner à l’ancien entraîneur. C’est le moment qui, à mon avis, va peser toute la saison sur le club. On paye très cher ces six derniers mois. On a fait une erreur de casting. Je suis parti trois mois de Lille car je savais que ça ne marcherait pas. Tu ne peux pas construire une équipe sans avoir une colonne vertébrale. Sans avoir des joueurs expérimentés pour encadrer les jeunes. C’est sur ce point que le projet n’a pas été dans la bonne direction avec l’entraîneur. J'ai déjà entendu Gérard Lopez dire qu'il a fait une erreur de casting. Il l'a parfaitement compris. C'est pour ça que les choses ont fini comme elles ont fini. C'est très clair aujourd'hui pour lui que l'ancien entraîneur n'était pas le bon pour le club et le projet. Il a insisté et j'ai accepté. Donc j'ai la responsabilité aussi. Je suis responsable de la situation aussi... », a balancé, sur les ondes de RMC, Campos, qui estime désormais que Christophe Galtier a toutes les qualités requises pour sauver le LOSC en championnat.