LOSC : Lopez tape du poing sur la table, Lille sans Bielsa va survivre !

Dans : LOSC, Ligue 1.

C'est le moins que l'on puisse dire, le LOSC traverse une première moitié de saison catastrophique, le limogeage de Marcelo Bielsa étant le point d'orgue d'une série de fiasco qui laisse le club nordiste à la 18e place du championnat avec en bonus une interdiction de recruter. Avant la rencontre face à Nice, Gérard Lopez a tenu à faire le point sur la situation de Lille, balayant d'un revers de la main certaines accusations.

« Il faut bien admettre que la collaboration entre le LOSC et Marcelo Bielsa fut un échec. Même si beaucoup, moi le premier, s’accordaient à dire que sa venue au LOSC était très prometteuse, force est de constater que ça n’a pas fonctionné. J’en assume ma part de responsabilité, mais je n’ai pas de regret, ça ne servirait d’ailleurs à rien. Marcelo Bielsa était un homme important du projet certes, je ne vais pas affirmer le contraire aujourd’hui, mais il n’était pas LE projet. Nous avons beaucoup d’autres atouts et des solutions. Sans lui, le LOSC reste évidemment solide, prêt à traverser ces épreuves et s’offrir des jours plus heureux (...) Disons-le clairement : beaucoup de rumeurs infondées et de fausses informations circulent (...) Pour être totalement précis et transparent : oui, Marcelo Bielsa et le LOSC ont signé ensemble, en février dernier, une convention relative à l’arrivée de l’entraîneur et de son staff. Il s’agissait de garantir par écrit, à la demande de l’entraineur, un engagement réciproque, entre le LOSC et Marcelo Bielsa. Cette convention préparée par l’entraineur et ses conseils, a été soumise au LOSC et signée, avant que quelques mois plus tard, le 1er juillet, soit signé définitivement un contrat LFP. Précisons que d’un point de vue financier, cette convention est identique au contrat LFP de Marcelo BIELSA et à ceux de son staff. D’ailleurs, la grande majorité des clauses y sont reprises. Elle ne nuit à personne et n’a en aucun cas été faite pour dissimuler quoi que ce soit, a précisé le patron du LOSC, au sujet de ce fameux contrat sous seing privé qui fait couler beaucoup d’encre. Et Gérard Lopez de prévenir qu'il n'était pas du genre à abandonner. Puisqu’on en a pas parlé, je le dis : certaines rumeurs disent que je vais me désengager du projet, abandonner le navire etc… Que ce soit très clair : NON ! Je suis là, pas toujours physiquement malheureusement, mais bien là, 200% impliqué, combatif, passionné, avec la conviction que ce projet est bon et qu’il offrira au LOSC, aux Lillois, aux supporters l’avenir et le succès qu’ils méritent. »