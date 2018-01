LOSC : Lille refuse 18 ME pour Amadou

Dans : LOSC, Mercato.

Capitaine de Lille et considéré comme l’un des joueurs à la plus grande valeur marchande, Ibrahim Amadou ne sera pas bradé pour autant par le club nordiste. Sky Sports annonce que Crystal Palace a effectué une deuxième offre pour le natif de Douala, et celle-ci se montait à 18 ME. Une proposition rejetée et qui devrait mettre un point final aux négociations pour l’ancien joueur de Nancy.

En effet, le club londonien en a pris une bonne note, et s’est depuis tourné vers d’autres cibles pour continuer ses emplettes hivernales. Reste à savoir si le LOSC s’est montré trop gourmand ou si le club nordiste, avec la vente de Martin Terrier à Lyon, estime que son objectif pour le mois de janvier en ce qui concerne les départs est désormais rempli.