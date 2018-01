LOSC : Lille reçoit une offre décisive à 14,5 ME au mercato

Dans : LOSC, Mercato, Premier League.

En grande difficulté financière, Lille va devoir dégraisser pour passer le cap de la DNCG et s’éviter des décisions encore plus sérieuses. Ibrahim Amadou est invité à se trouver un nouveau club, puisque le milieu de terrain également capable de jouer défenseur est l’un des joueurs à la plus forte valeur marchande. Le message est passé et le club nordiste misait beaucoup sur les clubs anglais pour effectuer un gros transfert.

Cela en prend la direction puisque Crystal Palace, qui a actuellement trois absents majeurs à ces postes, a effectué une proposition à hauteur de 14,5 ME annonce la presse anglaise. C’est bien plus que la tentative de Bordeaux à hauteur de 10 ME, et cela se rapproche des 20 ME demandés par Lille pour céder le Camerounais. Ce dernier avait été acheté 2,5 ME à Nancy en 2015 et est quelque part bien parti pour sauver la saison du LOSC sur le plan financier.