LOSC : Lille avoue ne plus pouvoir retenir Nicolas Pépé au mercato

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Si l'an dernier, les dirigeants lillois avaient donné leur accord, avant finalement de refuser l'offre de l'Olympique Lyonnais pour Nicolas Pépé, à la demande de ce dernier, cette fois les choses sont claires. En effet, invité de TF1, à quelques heures du match entre le LOSC et le PSG, Gérard Lopez a reconnu qu'il était désormais évident que le jeune attaquant ivoirien allait partir au prochain mercato pour des raisons purement économiques.

Et le président de Lille d'en dire plus sur le dossier Nicolas Pépé. « Beaucoup de départs ? Ça dépend ce que ça veut dire beaucoup, on va vendre 4 ou 5 joueurs cet été. On n’est pas en Angleterre. On n’est pas obligé de vendre par notre situation financière, mais c’est la réalité de tous les clubs français, sauf un. Il faut équilibrer les comptes. On a quand même un budget important et la seule façon de palier des pertes, c’est vendre des joueurs. Un départ de Pépé ? Je vais dire oui. C’est sûr car il rentre dans une fourchette de prix, pour son salaire, qu’on ne peut pas payer. Il va avoir le choix », a expliqué Gérard Lopez, conscient que le LOSC ne peut pas s'aligner sur les offres qui arrivent déjà sur son bureau.