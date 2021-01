LOSC : Lille aussi nul, Galtier n’avait jamais vu ça

Dans : LOSC.

Tandis que Lyon et Marseille ont gagné, Lille est sans aucun doute le grand perdant de la 18e journée de Ligue 1.

Battue à domicile par Angers, l’équipe de Christophe Galtier laisse filer l’OL en tête du classement et s’expose à un retour de Marseille, selon les résultats des deux matchs en retard que compte le club phocéen. La soirée était d’autant plus frustrante pour l’entraîneur du LOSC que son équipe lui a fait une très mauvaise impression dans tous les domaines. Que cela soit techniquement ou dans les duels, les coéquipiers de Burak Yilmaz n’ont pas répondu présent, ce que Christophe Galtier regrettait fortement après la rencontre.

« On a mis beaucoup trop de temps pour rentrer dans ce match. Pendant 30-35 minutes, j'avais rarement vu mon équipe autant en difficulté dans les duels, la qualité technique. On a été battus dans tous les domaines, et notamment sur la volonté, la détermination. Angers mérite sa victoire mais nous, on a été absents. Absents sans le ballon, absents dans le marquage, absents dans les duels et avec beaucoup trop de déchet technique. Peut-être que cette défaite va nous rappeler ce que l'on doit mettre dans un match dès la première minute pour être performants... Perdre des matches, ça peut arriver, mais en étant aussi absent, il y a des interrogations. Cette défaite ne m'inquiète pas, je ne veux pas tirer la sonnette d'alarme. Mais elle pousse à la réflexion. Il faudra se poser les bonnes questions. On se devait de faire beaucoup mieux » a pesté l’entraîneur de Lille, extrêmement déçu par a prestation de son équipe et qui attendra automatiquement une forte réaction d’orgueil à l’occasion du déplacement à Nîmes.