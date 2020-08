LOSC : Jonathan David signe mardi à Lille pour 27ME !

Dans : LOSC.

Jonathan Davis sera bien un joueur du LOSC, le club nordiste a un accord avec La Gantoise et le joueur canadien est attendu mardi.

Attendue ce lundi, la signature de Jonathan David aura finalement lieu dans les prochaines 24 heures une fois que l’international canadien de 20 ans aura passé sa visite médicale annonce L'Equipe. Les négociations entre les dirigeants de Lille et ceux de La Gantoise ont été très très longues, mais cela se justifie par le prix payé par Gérard Lopez pour faire signer l’attaquant du club belge, lequel avait clairement fait comprendre qu’il voulait impérativement rejoindre le LOSC lors de ce mercato.

Afin de sceller l’accord, le patron du club lillois a accepté de payer 27ME plus des bonus pour la venue de Jonathan David, ce qui sera le plus gros transfert de l’histoire de Lille. Il est vrai qu’avec la vente de Victor Osimhen à Naples, le LOSC a retrouvé des moyens financiers à la hauteur de ses ambitions. Et cela d'autant plus facilement que l'UEFA et Lille ont également signé un deal pour solder les problèmes liés au fair-play financier. Avec Jonathan David, le club entraîné par Christophe Galtier peut clairement avoir des ambitions.