LOSC : Les deux joueurs sur le départ sont connus

Dans : LOSC, Mercato.

La mission de Lille en ce mois de janvier sera de rééquilibrer ses finances tout en conservant un effectif le plus compétitif possible.

Le très bon début de saison des joueurs nordistes devrait aider à faire passer la pilule, et tout le monde au sein des Dogues a bien compris qu’il y a quelques départs inévitables. Parmi les joueurs importants dans la deuxième place du LOSC, L’Equipe annonce que deux joueurs ont reçu le feu vert pour partir en cas d’offre intéressante. Non, il n’y a pas Nicolas Pépé dans le lot, estimé à 80 ME par le club nordiste. On y retrouve le milieu de terrain Thiago Mendes, qui a des touches en Angleterre (Chelsea) et en Allemagne (Wolfsburg, Stuttgart) et dont la vente pourrait rapporter jusqu’à 30 ME.

L’autre partant se nommé Fodé Ballo-Touré, suivi par Monaco et Marseille il y a quelques temps, et évalué à 6 ME. Mais une fois encore, les voisins allemands seraient déjà chauds pour récupérer le défenseur d’origine malienne, et international espoir français depuis peu. D'autres départs chez des joueurs ayant peu de temps de jeu sont également à envisager.