LOSC : Leçon de morale saoulante, Obraniak clashe les supporters

Dans : LOSC.

Par Alexis Rose

Malgré une victoire renversante face à Montpellier ce dimanche après-midi (2-1), les joueurs du Lille OSC ont eu droit à une petite leçon de morale de la part de leurs ultras…

L’après-match aurait dû être festif au Stade Pierre Mauroy après la victoire du LOSC contre le MHSC (2-1). Tout simplement parce que Lille a réussi à renverser une rencontre bien mal embarquée après l’ouverture du score du MHSC en première période, mais vite inversée par des buts de David et de Cabella après l’heure de jeu. Grâce à ce succès, le troisième en quatre journées, le club nordiste a retrouvé sa cinquième place devant Rennes et l’OL. Et pourtant, l’après-match a donc été tendu entre le groupe de Paulo Fonseca et les supporters des Dogues. En effet, le capo des ultras Dogues Virage Est a profité d’avoir les joueurs en face de lui pour dire ses vérités après la défaite de la semaine passée à Angers (0-1) et la non-présence des joueurs au bord du parcage lillois.

« Ne pas respecter les mecs, ça c’est interdit »

🥶 "Ça vous n'avez pas le droit !"



Les Nordistes n'étaient pas allés saluer les supporters qui avaient fait le déplacement après la défaite la semaine dernière contre Angers.#LOSCMHSC pic.twitter.com/GQDhK3ywOM — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 16, 2023

« Depuis le début de la saison, ce qu’on s’était dit, c’est que vous deviez respecter tous les supporters. Parce que si vous êtes footballeurs pros aujourd’hui, c’est grâce à tous les gens qui vous regardent à la télé, qui payent des abonnements. Et franchement, quand il y a des mecs qui font 500 kilomètres pour aller à Angers en plein après-midi pour aller voir une purge sur le terrain, et que ça ne va pas applaudir les mecs, ça je ne pardonne pas. Ça, vous n’avez pas le droit ! Ne pas respecter les mecs, ça c’est interdit. Donc est-ce qu’on est d’accord que c’est la dernière fois ? », a lancé l’un des leaders des DVE au micro. Si la discussion s’est bien terminée avec des applaudissements des deux côtés, ce coup de pression n’a pas plu à Ludovic Obraniak.

« C’est une prise de lumière qui n’est pas nécessaire »

🗣️ @Ludo_Obraniak : "Ça me gave, voilà..."



L'ancien joueur du @losclive est très déçu de la prise de parole des supporters.#LOSCMHSC pic.twitter.com/DNFxc5u4R6 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 16, 2023

« Je vous le dis, honnêtement, ça m’a saoulé. C’est une prise de lumière qui n’est pas nécessaire. Pourtant je connais bien les DVE, et l’entraîneur Paulo Fonseca a raison de rappeler que c’est un groupe extraordinaire quand il s’agit de supporter, mais là, le meneur qui a pris la parole n’est pas dans son rôle à venir faire la morale sur l’argent que gagnent les joueurs et tout… On le sait pertinemment, il n’y a pas besoin de rappeler ça. Ce sont de bons gamins que vous avez à Lille. Ils viennent saluer les supporters à chaque fois. À Angers, ils en avaient gros sur la patate, mais des fois ça m’arrivait aussi de rentrer au vestiaire directement parce que j’étais énervé, parce que je n’étais pas dans les conditions pour pouvoir dialoguer… Ça arrive. Ils ne sont pas coutumiers du fait donc là, la prise de parole, la prise de lumière alors que l’équipe vient de renverser un match et que l’ambiance est à la fête, ça me gave », a lâché, sur Amazon Prime Vidéo, l’ancien milieu du LOSC, qui estime que les Dogues n’ont pas mérité cette attaque alors qu’ils réalisent une belle saison en L1.