LOSC : Le PSG perturbé ? Ié explique pourquoi c'est impossible

Dans : LOSC, PSG, Ligue 1.

La suspension du coach Marcelo Bielsa aurait-elle libéré le LOSC ? Possible. En tout cas, les Dogues ont entamé une bonne dynamique en championnat.

Après la belle victoire sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (2-1), Lille a enchaîné avec un succès à domicile face à Toulouse (1-0). Résultat, le club nordiste est sorti de la zone rouge. De quoi redonner confiance aux coéquipiers d’Edgar Ié, persuadé que son équipe peut faire chuter le Paris Saint-Germain samedi (17h).

« Oui, je pense que c'est le bon moment, a confié le défenseur polyvalent. On vient d'enchaîner deux victoires de suite. (...) L'équipe se sent mieux. Elle est plus libérée et joue de manière plus sereine. Elle va continuer dans cette voie, petit à petit. » Les Lillois se sentent prêts à relever le défi, mais cela n’a rien à voir avec les deux défaites consécutives du Paris Saint-Germain.

Le PSG perturbé ?

« Paris vient de perdre deux fois ? C'est exact. Mais avant cela, ils ont gagné un nombre incalculable de rencontres. Donc je ne pense pas que ces deux défaites vont les perturber », a prévenu le Portugais, qui sait que les Parisiens voudront absolument réagir ce week-end. Surtout devant leurs supporters au Parc des Princes où les hommes d’Unai Emery sont toujours invaincus.