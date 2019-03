LOSC : Le prix de Nicolas Pépé va encore grimper, Lille jubile

Dans : LOSC, Mercato.

Avec 18 buts et 11 passes décisives en Ligue 1, Nicolas Pépé s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat. Et à n’en pas douter, les courtisans seront nombreux pour le recruter cet été au mercato. Du côté du LOSC, on ne ferme évidemment pas la porte à un départ de l’international ivoirien, même si ce dernier pourrait avoir envie de disputer la Ligue des Champions avec les Dogues. Sur l’antenne de RMC Sport en ce début de semaine, Christophe Galtier a été invité à s’exprimer sur le prix de Nicolas Pépé.

Et si l’entraîneur des Dogues n’a pas répondu clairement à la question, il estime en revanche que la valeur marchande de l’ancien attaquant du SCO va encre grimper d’ici la fin de la saison. « Le prix de Pépé ? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste des transferts, mais s’il augmente encore ses statistiques d’ici la fin de saison, évidemment que journée après journée, il peut élever son montant de transfert. Mais vous dire un chiffre, c’est très compliqué » a affirmé l’entraîneur lillois, persuadé que les performances de Nicolas Pépé jusqu'en mai vont jouer dans le prix du futur transfert de l’attaquant. Reste à savoir quel sera le tarif fixé par Marc Ingla et Gérard Lopez…