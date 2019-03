LOSC : La porte fermée à double tour pour mieux repousser l’OL

Dans : LOSC, OL, Ligue 1.

Avant le début de la 30e journée de Ligue 1, le LOSC, deuxième, ne compte plus que quatre points d’avance sur l’Olympique Lyonnais, et désormais un après la victoire rhodanienne à Rennes (0-1).

Alors que les deux équipes doivent encore s’affronter, on ne peut pas dire que Lille possède un écart suffisant pour terminer la saison tranquillement. Le moindre faux pas pourrait effectivement coûter cher, à l’image de la défaite à domicile contre l’AS Monaco (0-1) avant la trêve internationale. Du coup, pour éviter tout relâchement d’ici la fin de la saison, le patron Gérard Lopez a décidé d’interrompre toute discussion concernant le mercato estival, y compris celles autour du très convoité Nicolas Pépé.

« Pour les joueurs, j’en ai parlé à tous les membres du club, on refuse toute discussion de mercato, quelle qu’elle soit, jusqu’à ce qu’on sache où on en est en fin de saison, a annoncé le président du LOSC. Aussi bien pour les joueurs qu’on pourrait attirer chez nous, que ceux qui ont envie de partir. On a mis le vestiaire dans une bulle et on va l’élargir au club. Il y a des approches pour des joueurs et pas que Nico. Il y a des joueurs qui ne partiront pas, des joueurs qui resteront. D’autres qui partiront éventuellement. La position qu’on a prise, c’est de n’avoir aucun entretien avec personne. » Apparemment, certains joueurs ont déjà la tête ailleurs...