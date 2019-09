LOSC : La Ligue des Champions ou la L1 ? Galtier ne fera pas cette erreur

Dans : LOSC, Ligue 1, Ligue des Champions.

Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, après la victoire contre Angers (2-1) : « Mes joueurs avaient fait le plus dur en menant 2-0. À la 86e minute, le match doit être fini. Et non pas par un excès de confiance mais par un manque d’expérience, on s’est un peu oublié, on s’est endormi et on est sanctionné. On peut maintenant penser à l'Ajax. On aura une préparation classique avec cette envie de jouer avec une grande détermination. On sait quelle équipe c'est et que ce sera difficile. On y va avec beaucoup de plaisir. Mais il était important de l'emporter. Avec le staff, je suis à la recherche de cette intensité, avec cette maîtrise technique. On est dans le même timing que la saison dernière. Il faudra maintenant faire des résultats à l'extérieur. Je suis content pour Luiz Araujo, un joueur très affectif, qui travaille beaucoup. L'an dernier, il était barré par Pépé. Il a gagné en maturité. Je sentais que c'était le moment pour lui de s'exprimer. L'équipe a besoin de Luiz. Il faudra de la fraîcheur pendant cette série. Notre jeu est exigeant, on a de la jeunesse, un effectif très équilibré. Ce sera selon l'état de forme du moment. Je ne donnerai pas plus d'importance à la Champions League qu'au championnat ».