LOSC : L’Inter, Naples, Valence… Malcuit affole le mercato

Dans : LOSC, Mercato.

Actif pendant ce mercato estival, Lille semble prêt à vendre ses cadres en cas d’offres jugées satisfaisantes.

C’était effectivement le cas pour Ibrahim Amadou, transféré au FC Séville et qui a permis au LOSC de récupérer environ 15 M€. Le suivant ? Cela pourrait être le milieu Thiago Mendes, très convoité en Angleterre malgré les 20 M€ réclamés pour le Brésilien. Ou encore Kévin Malcuit qui possède une sacrée cote sur le marché des transferts. En effet, le latéral droit intéresse le FC Valence et Naples, révèle France Football, qui précise que ces deux formations n’ont pas transmis d’offre.

Idem en ce qui concerne l’Inter Milan et le Celta Vigo, favorables à un prêt avec option d’achat tandis que Lille exige un transfert définitif. L’apparition de West Ham et Fulham pourrait permettre de débloquer la situation. Dans le cas contraire, les Dogues ne seraient pas contre l’idée de conserver l’ancien Stéphanois arrivé l’été dernier contre 9 M€. Si Malcuit réalise une saison plus convaincante, nul doute que le LOSC pourra envisager un plus gros coup l'année prochaine.