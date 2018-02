LOSC : L'attaque terrible de Bielsa qui peut tuer Lille !

Dans : LOSC, Ligue 1.

Si du côté de Lille on semble avoir rapidement tourné la page Marcelo Bielsa, El Loco n'a lui pas oublié les quelques mois passés du côté du LOSC. Et le technicien argentin fait planer une menace réellement effrayante au-dessus d'un club dont on sait que les finances sont précaires. Selon L'Equipe, Marcelo Bielsa, qui réclame 18,6ME au LOSC (13,6ME de salaires et 5ME de préjudice), a franchi une étape supplémentaire dans son attaque, en saisissant il y a deux semaines le tribunal de commerce de Lille.

Constatant que les salaires contractuellement dûs n'étant pas payés, El Loco a demandé tout simplement au tribunal de constater que le club lillois est en cessation de paiement et donc qu'une procédure de redressement judiciaire soit immédiatement prononcée. La première audience devait se tenir lundi prochain, mais l'avocat de Marcelo Bielsa a demandé un report de l'audience, son confrère du LOSC ne lui ayant pas transmis ses conclusions. Si le tribunal allait dans le sens de Bielsa, alors c'est la foudre qui frapperait le club, l'ensemble des créanciers pouvant demander sa part du gâteau...

Toujours dans le but de défendre des droits, l'éphémère technicien argentin de Lille sera représenté par son défenseur mardi devant la commission de juridique où les dirigeants du LOSC sont aussi attendus afin de parler du fameux contrat sous seing-privé signé par Gérard Lopez et Marcelo Bielsa. Un document qui avait été dissimulé à la LFP, mais également au directeur juridique de Lille. Autrement dit les menaces sont lourdes pour le club nordiste, même si le LOSC pense pouvoir s'en sortir en avançant des arguments sur de graves erreurs de management commises par El Loco et qui justifient ce limogeage sans indemnité.