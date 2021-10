LOSC : Gourvennec demande à Yilmaz de s’habituer au banc

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Grand artisan du sacre de Lille en Ligue 1 la saison dernière, Burak Yilmaz n’a plus le même rendement. Frustré par ses mauvaises performances, l'attaquant turc a mal réagi après sa sortie face à Brest (1-1) samedi dernier. Mais son entraîneur Jocelyn Gourvennec se montre compréhensif.

Cette saison, Burak Yilmaz est un peu le symbole de la métamorphose du LOSC. L’attaquant lillois suit en effet la même trajectoire que son équipe, redoutable d’efficacité lors du précédent exercice, et désormais très décevante. La preuve en statistique puisque le Turc n’a inscrit que deux buts en Ligue 1, la faute à une grande maladresse dans les derniers mètres. Une méforme difficile à accepter pour un tel compétiteur. D’où la colère affichée à sa sortie à la 76e minute contre Brest (1-1) samedi dernier, lorsque l’avant-centre est rentré directement au vestiaire. Pas de quoi en faire toute une histoire pour l’entraîneur Jocelyn Gourvennec, qui s’est expliqué avec son joueur.

Les excuses de Burak Yilmaz

« On a discuté avec Burak, il était frustré du résultat, du fait que l’on n’arrive pas à gagner, c’est simplement de la frustration d’un joueur qui a envie de beaucoup donner, a minimisé le coach des Dogues. Il s’est excusé, le président (Olivier Létang) l’a vu aussi. C’est important pour nous de garder l’unité et de ne pas se disperser. Il faut qu’on dépasse cette frustration-là pour rester lucide. On se crée plus d’occasions que l’année dernière, il nous manque juste la finition, et il faut beaucoup plus convertir ce que l’on produit. »

Quant aux émotions de ses hommes, Jocelyn Gourvennec se montre compréhensif. Mais le technicien a tenu à prévenir l’international turc sur son temps de jeu. « On ne fait pas de compétition avec des agneaux. On a un groupe avec beaucoup de caractère, dans un groupe comme cela, il faut gérer les sautes d’humeur. Burak Yilmaz est très lucide, on va encore jouer 12 matchs jusqu’à Noël et lui, deux de plus avec la Turquie. Il sait qu’il ne jouera pas tous les matchs pendant 90 minutes », a écarté l’entraîneur nordiste pour annoncer la couleur à Burak Yilmaz.