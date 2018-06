LOSC : Gérard Lopez se prend un taquet énorme

Dans : LOSC, Ligue 1, Mondial 2018, Foot Europeen.

Ancien joueur du Lille OSC, Simon Kjaer n'a pas du tout hésité à fustiger la nouvelle direction des Dogues, menée par Gérard Lopez.

Mardi, Simon Kjaer va recroiser le chemin du football français. Capitaine de la sélection du Danemark et titulaire indiscutable en charnière centrale, le joueur de 29 ans va affronter la paire Griezmann-Giroud lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2018. Aujourd'hui au Séville FC, Kjaer connaît bien la France puisqu'il a joué à Lille entre 2013 et 2015. S'il a laissé et s'il garde de bons souvenirs du club nordiste, le Danois estime que le LOSC a fait une grave erreur en nommant Gérard Lopez à sa tête.

« Le LOSC ? Pour être honnête, c'est une équipe, un club même totalement différent aujourd'hui. Les valeurs présentes quand j'y jouais ont disparu. C'était le club le plus sain à tous les étages dans lequel j'ai évolué. Tout le monde se faisait confiance, la facilité qu'on avait à se parler, on s'écoutait et on se comprenait, on essayait toujours de trouver la meilleure solution. C'est très triste de voir comment un club aussi super et humain puisse se retrouver dans cette situation. Ça ne serait jamais arrivé il a y a quatre ans. Jamais », a avoué, dans L'Equipe, Kjaer, qui fracasse donc la nouvelle direction en regrettant même le départ de l'ancien président Michel Seydoux. Difficile de le contredire quand on sait que Lille a failli couler en Ligue 2 à l'issue de la saison dernière...