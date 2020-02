LOSC : Galtier scandalisé par les insultes d'Emmanuel Kimpembe

Dans : LOSC.

En préambule à sa conférence de presse, ce jeudi à Lille, Christophe Galtier a évoqué les insultes dont Thomas Tuchel a été la cible de la part du frère de Presnel Kimpembe.

La solidarité entre les entraîneurs n’est pas un vain mot et Christophe Galtier l’a souvent démontré ces dernières années, en soutenant certains de ses confrères malmenés. Et ce jeudi, le technicien du LOSC l’a encore fait avant même d’évoquer le prochain match de Lille, ce sera samedi contre Toulouse. Objet de cette prise de position tranchée, la courte vidéo mise en ligne, puis retirée par le frère de Presnel Kimpembe, lequel a copieusement insulté l’entraîneur du PSG après la défaite de Paris à Dortmund.

Pour Christophe Galtier, ce comportement d’un membre de la famille d’un joueur est totalement scandaleux et écoeurant. « C'est plus qu'un manque de respect. Je trouve ça très grave car je sais l'incidence que peuvent avoir de tels propos envers l'homme, le joueur et le groupe. Ça m'a choqué. Certains devraient plus utiliser leur cerveau que leur téléphone », a expliqué l’entraîneur lillois. Depuis cet incident, Presnel Kimpembe, qui n'y est pour rien, a présenté ses excuses à Thomas Tuchel en son nom et au nom de son frère, même si le mal est fait.