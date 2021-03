LOSC : Galtier n'a pas aimé la blague

Dans : LOSC.

L'entraîneur de Lille n'a pas aimé du tout le comportement de son équipe contre le PSG en Coupe de France. Et Christophe Galtier n'a pas mâché ses mots.

Entre deux formations à la lutte pour le titre de champion de France, on attendait beaucoup de ce PSG-OL au menu des huitièmes de finale de la Coupe de France. Et même si le score final (3-0) est très flatteur pour le Paris Saint-Germain, le LOSC ne s’est clairement pas complètement arraché. Après la rencontre, Christophe Galtier avoue qu’il n’a pas aimé l’attitude de ses joueurs durant la première période, laquelle s’est soldée par un 2-0 qui avait déjà scellé ou presque le sort de cette rencontre.

« On n'a pas fait un match de Coupe de France. La Coupe, à la fin, soit vous êtes qualifiés, soit vous êtes éliminés. Le score peut paraître sévère, mais on ne peut pas rivaliser avec Paris si on ne joue qu'une mi-temps. Notre première mi-temps est timorée, je crois qu'on les a un peu trop regardés jouer. Ils ont la maîtrise, l'expérience, ils ont la capacité d'endormir tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Dans le caractère, l'investissement, on doit être à un autre niveau. Ç'a été beaucoup mieux en seconde période, on a avancé sur l'adversaire, on les a harcelés et poussés à des fautes techniques... », a fait remarquer l’entraîneur de Lille, qui regrette tout de même que l’équipe de Lille a eu besoin de 45 minutes pour se réveiller face au Paris Saint-Germain, ce qui était déjà trop tard. Désormais, Christophe Galtier va pouvoir se focaliser sur la Ligue 1 et le prochain match de championnat, ce sera contre Nîmes, dimanche.