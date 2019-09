LOSC : Galtier furieux, ça va chauffer à Lille

Dans : LOSC, Ligue 1.

Même si le LOSC a ramené un point de son déplacement à Nice, Christophe Galtier n'était pas d'humeur badine après la rencontre. Objet du mécontentement de l'entraîneur lillois ? Le comportement de ses joueurs offensifs qui ont clairement trop cédé à la facilité en misant tout sur Victor Osimhen, sans trop chercher d'autres solutions. Et ça, Christophe Galtier n'a pas du tout, mais alors pas du tout, aimé.

« Je reste très frustré, limite colère, concernant le fait d'avoir encore été très gentil sur un plan offensif. On a encore joué pour jouer. Sur un plan offensif, on n'a pas joué pour gagner, estime-t-il. Est-ce que les partenaires se reposent sur Victor Osimhen? J'ose espérer que non (...) Je suis limite colère parce qu'on s'est créé beaucoup de situations et on aurait dû être plus efficaces, notamment sur les 12-13 premières minutes. A l'image de Nice, venu gagner un ballon au coeur du jeu, il y a eu une sanction très forte de leur part. On n'a pas su faire ça. C'est de la suffisance. Et comme la suffisance, ça m'énerve, on réglera les choses en tête à tête dans notre vestiaire », a prévenu Christophe Galtier, qui n'a pas l'intention de revoir ce genre de comportement à Lille.