LOSC : Galtier a peur de Lyon et il confie pourquoi

Dans : LOSC, Ligue 1, OL.

Suite à une année dernière compliquée, le Lille OSC est la bonne surprise de la saison en Ligue 1.

Solidement attaché à sa place de dauphin du PSG, le club nordiste est bel et bien en course pour la Ligue des Champions. Après 26 journées, les Dogues ont cinq points d'avance sur le troisième, l'OL, et se trouvent huit unités devant l'ASSE, le quatrième. De quoi positiver avant le sprint final. Et pourtant, l'optimisme n'est pas forcément de sortie chez Christophe Galtier. Il faut dire que sa jeune formation vient d'enchaîner deux matchs nuls d'affilée contre le MHSC (0-0) et Strasbourg (1-1). Autant dire que la seconde place n'est pas encore un objectif pour le LOSC, même si Lille a son destin entre ses pieds face à Lyon.

« Non, ce ne serait pas un échec de ne pas finir deuxièmes. Parce que d'abord, on n'était pas prévus là. Et qu'ensuite, Lyon a l'habitude de se battre pour les places en Ligue des Champions, saison après saison. C'est une équipe très forte dans le sprint final. On a notre destin entre les mains, mais il reste douze matchs, des matchs difficiles. On a cet avantage-là, il faut tout mettre en oeuvre pour le maintenir. Les confrontations directes ne seront importantes que si on bat les autres équipes », a prévenu, devant les médias, l'entraîneur lillois, qui la joue donc petit bras alors que son équipe est invaincue en championnat en 2019.