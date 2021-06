LOSC : Ben Arfa dans le viseur, Létang l’apprécie

Dans : LOSC.

En fin de contrat avec les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa intéresse encore de nombreux clubs dont le LOSC.

Arrivé début octobre 2020, Hatem Ben Arfa pensait sûrement rester plus longtemps à Bordeaux. Il disposait d’une deuxième saison en option en fonction de ses performances. Les critères sportifs « n’ont pas été atteints » a rapidement fait savoir le directeur sportif de Bordeaux, Alain Roche, en fin de saison. Décisif seulement 6 fois en 24 apparitions, le milieu offensif n’a pas convaincu ses dirigeants et son entraîneur, Jean-Louis Gasset. Les relations se sont même tendues au fil de la saison entre Hatem Ben Arfa et l’ancien coach de l’ASSE. Le joueur passé par l’OL et l’OM était moins titulaire en deuxième partie de saison. C’est sans regret que les dirigeants bordelais se séparent de lui. Mais malgré cette saison plus que moyenne, les courtisans ne manquent pas pour l’ex-international français. Foot Mercato assure même que le LOSC est à ses trousses.

Létang le connaît et l’aime beaucoup

À en croire les informations Sébastien Denis, le champion de France aimerait attirer Hatem Ben Arfa cet été. Olivier Létang, son président à Rennes, l’aime beaucoup en tant que joueur mais pas seulement. Il a noué de bonnes relations avec lui. La personnalité de l’ancien trublion de Newcastle lui plaît. Surtout, Hatem Ben Arfa est libre. Et c'est une donnée importante à l’heure actuelle pour le LOSC. Foot Mercato précise qu’une décision finale sera prise avec le futur entraîneur, ou Christophe Galtier si celui-ci restait finalement. L'AEK Athènes a aussi avancé ses pions dans le dossier. La piste reste froide car Hatem Ben Arfa n’est pas tenté par un départ en Grèce. Quelques gros clubs turcs sont également à l’affût.