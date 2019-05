LOSC : 100 ME vite fait bien fait, le rêve de Galtier

Dans : LOSC, Mercato.

Après avoir connu une première saison catastrophique avec Lille, Christophe Galtier a vécu une seconde année totalement différente.

Le LOSC est allé chercher la deuxième place de Ligue 1 avec un football qui a mis au supplice les défenses françaises, et des jeunes joueurs qui ont ainsi pu exploser. La conséquence est inespérée, puisque Lille disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. L’autre conséquence est moins enviable, puisque les Dogues vont perdre inévitablement plusieurs joueurs, dont le meilleur d’entre eux : Nicolas Pepe. Une saignée qui a de quoi inquiéter, car entre la Coupe d’Europe, les demandes de confirmation, l’exigence et les départs, cela pourrait tourner au cauchemar. Ce n’est pas l’avis de Christophe Galtier, qui mise sur 3-4 départs bien menés et rapidement bouclés, pour se concentrer très vite sur la saison prochaine.

« Les gens écoutent ce que dit le président, avec peut-être 100 millions de vente. Mais aujourd'hui, ça va vite 100 millions, surtout quand vous avez des joueurs talentueux qui ont fait une bonne saison. Aujourd'hui, c'est trois, voire quatre joueurs qu'il faut vendre, pas plus, sur un effectif de 20 joueurs. On a que des joueurs qui ont été très performants et qui ont un bon de sortie depuis un moment vont nous quitter. Ce sera bien pour eux, très bien pour le projet mis en place par le président et ça nous permettre de construire un autre effectif », a prévenu l’entraineur lillois, persuadé que le LOSC peut s’en sortir la saison prochaine avec simplement quelques retouches. A confirmer pendant l’été, car les joueurs nordistes vont être courtisés comme jamais.