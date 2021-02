Lille : Létang a un coup de foudre, Galtier le calme direct

Dans : LOSC.

Leader après 23 journées de Ligue 1, l’entraîneur du LOSC Christophe Galtier donne entière satisfaction à son supérieur Olivier Létang. Mais le président devra patienter avant de prolonger son coach.

Moins de deux mois après sa nomination, Olivier Létang est déjà sous le charme. Le président de Lille apprécie beaucoup le travail de son entraîneur Christophe Galtier et tient à lui prouver sa satisfaction. En effet, le dirigeant aimerait prolonger le contrat du technicien lié au LOSC jusqu’en 2022. « L’idée est de poursuivre avec Christophe et de continuer à travailler sur le long terme, confiait l’ancien patron de Rennes cette semaine sur RMC. Une prolongation ? On en a déjà parlé. (...) Il y a une vraie volonté de poursuivre dans le temps. Avoir Christophe à mes côtés est quelque chose d’essentiel. » S'inscrire sur la durée chez les Dogues, « Galette » n’y voit pas d’inconvénient. Mais les discussions, ce sera pour plus tard.

« Je savais ce que pensait le président, a réagi Galtier. Il n'y a aucun problème, les choses se passent très bien. On a convenu tous les deux qu'il allait y avoir un moment pour se poser, échanger, partager sur une éventuelle prolongation. Le calendrier est très chargé. Je suis au courant de ce qu'a déclaré le président. C'est très flatteur, je l'en remercie. Il n'y a pas d'urgence, j'ai encore un an de contrat. Je ne suis pas en fin de contrat. Sans aucune arrière-pensée, je veux rester focalisé sur le jeu. Je ne veux pas m'éparpiller dans des discussions (...) On va trouver un moment en dehors de la série. On verra bien et on se posera. J'ai apprécié sa déclaration. Actuellement, les choses se passent très bien. On a la même vision des choses. » Certains diront que le natif de Marseille attend de connaître les éventuels clubs intéressés par ses services…