Lille : Le LOSC annonce une surprise pour ses détracteurs

Incapable de gagner un match après la 1ère journée de championnat, Lille se retrouve 18e de Ligue 1. Une place de barragiste malheureusement méritée.

Séduisant face à Nantes (3-0) pour leurs débuts en août dernier, les Dogues affichent un visage de plus en plus inquiétant au fil des semaines. Le message de l’entraîneur Marcelo Bielsa ne passe vraiment pas. A tel point que les Lillois semblent parfois perdus dans le dispositif complexe de l’Argentin. Pas de quoi alerter le capitaine Ibrahim Amadou, persuadé que les critiques sur le LOSC deviendront bientôt des compliments.

« On commence bien les matchs mais on fait toujours une erreur. Quand la tendance va s’inverser, il y aura un nouvel état d’esprit. Beaucoup de gens vont être surpris, a annoncé le défenseur central ou milieu défensif. Aujourd’hui, on a besoin de points. Le plus important c’est de gagner à Amiens. Et si on doit mal jouer pour gagner, je prendrais quand même. » Dans ces conditions, même Bielsa serait prêt à oublier la manière pour sortir de la zone rouge.