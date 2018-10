Lille : Galtier ne veut pas cramer ses joueurs avant PSG-LOSC

Dans : LOSC, Ligue 1, PSG.

Cette semaine, le LOSC jouera deux matches, puisque l'actuel deuxième de Ligue 1 jouera à Strasbourg mardi soir en Coupe de la Ligue avant de se déplacer vendredi soir au Parc des Princes pour tenter de mettre fin à la série du Paris Saint-Germain en Championnat. Et Christophe Galtier l'admet sans peine, il est tenté de faire très largement tourner son effectif pour le rendez-vous en Alsace, à la fois pour reposer un peu ses cadres, mais également afin de permettre à la totalité de son groupe de se sentir concerné.

L'entraîneur de Lille ne prend pas la Coupe de la Ligue à la légère, bien au contraire, mais il doit faire des choix et il les assume d'avance. « Tous mes joueurs sont opérationnels. Je prendrai une décision pour savoir qui se déplacera en fonction de l’état de forme de certains qui ont beaucoup joué. Vous dire que ce sera le même onze que contre Caen qui jouera, ce serait vous mentir. Mais vous dire qu’il y aura dix changements le serait aussi. Je ne ferai pas jouer les joueurs pour faire récupérer des joueurs, mais parce qu’ils le méritent. Et ça c’est très important. Mes joueurs savent ce que je pense d’eux, ils méritent un immense respect. Je me dois de leur donner de la compétition, car ils le méritent. Le chemin le plus court pour aller à l’Europe, c’est la Coupe de la Ligue Mais je ne dis pas que c’est le plus simple. Evidemment que tout le monde rêve voir le LOSC jouer une finale à domicile. Mes joueurs sont conscients de l’importance du match, mais aussi la proximité des rencontres. J’ai aussi un effectif très complémentaire et des joueurs qui travaillent de manière hyper pro avec beaucoup d’enthousiasme, de sérieux. Mais seuls 14 jouent le week-end », a fait remarquer, en conférence de presse, Christophe Galtier, qui n'a pas oublié l'énorme joie qu'il avait provoquée à Saint-Etienne en faisant gagner aux Verts la Coupe de la Ligue en 2013.