Lille : Galtier, le coach à 8 ME en Angleterre ?

Dans : LOSC.

Dans le viseur de l’OL avant la nomination de Peter Bosz et priorité de Nice cet été, Christophe Galtier est toujours sous contrat avec Lille.

Un temps intéressés par Christophe Galtier, Naples et Lyon ont respectivement nommé Luciano Spalletti et Peter Bosz à la tête de leur équipe professionnelle. Nice était sur une voie royale pour s’offrir les service de Christophe Galtier, qui a fait part de son envie de quitter le LOSC après le titre de champion de France. L’affaire n’est finalement pas si simple pour le Gym, le président nordiste Olivier Létang défendant à 100 % les intérêts de son club. A en croire les informations du 10 Sport, l’ex-dirigeant du PSG se montre très exigeant dans le dossier Christophe Galtier et réclamerait près de 8 ME d’indemnités à Nice pour libérer l’entraîneur natif de Marseille de sa dernière année de contrat.

Logiquement, les dirigeants de l’OGC Nice sont réticents à l’idée de lâcher une telle somme pour un entraîneur. Ce dont pourrait profiter Everton aux yeux de Luis Campos car pour le célèbre recruteur portugais, le profil de Christophe Galtier conviendrait parfaitement à la Premier League. Cela tombe bien, les Toffees cherchent encore le successeur de Carlo Ancelotti, qui s’est lui engagé pour trois ans avec le Real Madrid la semaine dernière. « Christophe a toutes les qualités pour entraîner en Angleterre, techniquement il est très astucieux et est extrêmement détaillé dans sa planification lors de la préparation d’une équipe. Il aime un système, le 4-4-2, qui conviendrait à la Premier League et c’est un fantastique motivateur dans le vestiaire. Il aime construire une équipe de qualité et jeune, c’est quelqu’un qui peut développer une éthique d’équipe, et c’est aussi un être humain fantastique » a estimé sur Sky Sports Luis Campos, intimement convaincu que Christophe Galtier a les épaules pour prendre en mains une équipe de la première partie de tableau en Premier League comme c’est le cas d’Everton.