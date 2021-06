LOSC : Galtier c'est 5 ME, Lille sort les barbelés

Dans : Ligue 1.

Toujours sous contrat avec le Lille OSC, Christophe Galtier n’est pas encore l’entraîneur de l’OGC Nice. Tout cela à cause d’un problème financier…

En mai dernier, quand il a annoncé son départ de Lille après avoir remporté la Ligue 1 avec son groupe de joueurs, Christophe Galtier avait parlé de trois pistes pour la suite de sa carrière : à Lyon, à Nice et à Naples. Sachant que l’OL et le Napoli ont trouvé un nouveau coach, avec Peter Bosz et Luciano Spalletti, le coach français n’a plus que le projet niçois en tête. Ce qui l’arrange, vu que c’était son choix prioritaire à la base. Si une dernière piste à l’étranger n’est pas à exclure, Galtier prend bien la direction de l’OGCN, malgré le fait que son arrivée ne soit pas encore bouclée. Tout simplement parce que Lille et Nice n’ont pas encore trouvé un terrain d’entente pour le rachat de la dernière année de contrat de Galtier chez les Dogues. Dans le dur financièrement, et en quête d’un entraîneur de renom, comme Favre, Ranieri ou Vieira, le LOSC veut récupérer le maximum d’argent dans cette affaire, jugée comme « un transfert majeur du mercato estival ».

Nice prêt à mettre 3 ME, le LOSC demande 5 ME



Selon Le Parisien, Olivier Létang réclame un chèque de 5 millions d’euros pour lâcher son coach. Une volonté transmise dans un recommandé adressé à Julien Fournier, le directeur du football des Aiglons qui n’entretient pas une bonne relation avec Létang. Malgré ce bras-de-fer, un accord pourrait être trouvé autour de 3 ME la semaine prochaine. En attendant que les choses se décantent, Galtier prépare bien sa venue sur la Côte d’Azur, où un contrat de trois ans l’attend. Logiquement, l’ancien entraîneur de l’ASSE devrait être présent sur le banc niçois à la reprise de l’entraînement le 25 juin prochain. À Nice, Galtier sera à la tête d’un projet ambitieux, porté par Ineos. Sa mission sera donc importante, et son nouveau salaire sera conséquent, vu qu’il touchera 300 000 euros à l’OGCN, contre 180 000 € à Lille. Pour réussir, Galtier sera notamment épaulé par Thierry Oleksiak, son fidèle adjoint. Mais pas par Luis Campos, qui devrait plutôt poursuivre sa route dans un grand européen. En tout cas, avec Galtier à sa tête, Nice sera une équipe à suivre la saison prochaine, enfin si le LOSC et l’OGCN arrivent à trouver ce fameux accord...