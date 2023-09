Lille condamné à payer 2 ME à Marcelo Bielsa ‍!

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Cinq ans et demi après leur séparation, Lille et Marcelo Bielsa se sont retrouvés aux Prud’hommes. Et le technicien argentin a partiellement obtenu gain de cause, le LOSC ayant été condamné à lui verser 2 millions d’euros.

Fin juillet, le LOSC et Marcelo Bielsa disputaient le troisième round de leur conflit, faute d’accord à l’amiable. Et dans l’affaire qui oppose les Dogues à l’actuel sélectionneur de l’Uruguay, « El Loco » a en partie gagné. L’Equipe informe ce vendredi que l’arrêt de la chambre d’appel sociale de Douai a tout de même débouté Marcelo Bielsa la plupart de ses demandes. Mais le tribunal a retenu le premier contrat du technicien, paraphé en février 2014 et non celui signé en juillet et reconnu par la LFP. Grâce à une clause incluse dans le contrat de Marcelo Bielsa en question, le technicien argentin va récupérer 2 millions d’euros bruts de préjudice. Une belle victoire pour le technicien de 68 ans, qui avait déjà gratté quelques millions d’euros après son départ de l’Olympique de Marseille.