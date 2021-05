Lille : Botman, le transfert XXL du mercato ?

Dans : LOSC.

A la recherche d’un défenseur central, Liverpool a coché les noms de Caleta-Car (OM) et de Konaté (Leipzig)… mais également de Sven Botman.

Le défenseur central du LOSC a réalisé une excellente saison dans le Nord. Transfuge de l’Ajax Amsterdam pour seulement 8 ME en juillet dernier, Botman s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. De quoi éveiller la curiosité de Liverpool ou encore de Tottenham, qui ont envoyé des scouts de manière régulière au stade Pierre-Mauroy pour observer les prestations du défenseur central de Christophe Galtier. Un an seulement après l’avoir débauché, Lille pourrait vendre Botman pour plus de 30 ME grâce à la cote formidable du natif de Badhoevedorp en Premier League. Interrogé par The Athletic, Sven Botman n’a pas caché que l'Angleterre le faisait rêver.

La Premier League le fait rêver

« Je mens si je dis que ça ne m’intéresse pas – c’est la première fois que de si grands clubs sont liés à moi – mais c’était tôt car en janvier je n’étais à Lille que pendant une demi-saison. C’était agréable à entendre mais je me concentrais sur Lille et je le fais toujours » a reconnu le robuste défenseur du Lille OSC, avant de poursuivre. « Après la saison, je vais profiter de vacances et voir ce qui se passe ensuite. (…) Je ne suis pas le genre de gars qui planifie déjà l’avenir. Si je suis honnête, la Premier League est l’une des ligues dont je rêvais… mais aussi la Serie A, la Liga, la Bundesliga. La Premier League est quelque chose de spécial. C’est le football que j’aime vraiment et qui me convient ». Et de conclure. « C’est une belle compétition que j’aime vraiment regarder et que j’ai faite presque toute ma vie ». Autant dire qu’en cas de proposition conséquente de Liverpool ou de Tottenham, le joueur ne sera pas insensible…