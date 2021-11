LdC : La VAR prive Lille d'un penalty évident

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Mené 1-0 après un but d'Ocampos à la 15e minute, le LOSC aurait pu bénéficier d'un penalty évident suite à une balayette de Delaney sur David dans la surface. Malgré le visionnage de la VAR, l'arbitre n'a pas accordé de penalty à Lille pour la plus grande colère de Jocelyn Gourvennec et de ses joueurs.

Sur les réseaux sociaux, l'action a été commentée, et pas vraiment à la gloire de l'arbitre de ce match de Ligue des champions dont l'importance est énorme pour Séville et Lille. Quelques minutes plus tard, et toujours après usage de la VAR, un penalty était cette fois accordé au LOSC, suite à une nouvelle faute de Delaney sur Bamba, et c'est David qui égalisait (1-1, 42e).

Je salue le calme de David Berger sur le pénalty le plus évident de l’histoire du 21ème siècle. L’élégance face à l’indécence.#SEVLOSC — Grégoire Margotton (@gregmargotton) November 2, 2021