L1 : Luiz Araujo quitte Lille, la mauvaise surprise

Dans : LOSC.

Titulaire contre le PSG lors du Trophée des Champions (1-0), Luiz Araujo va quitter Lille à la surprise générale lors de ce mercato estival.

C’est la mauvaise surprise à laquelle ne s’attendaient pas du tout les supporters du LOSC. Après avoir perdus Mike Maignan (AC Milan) et Boubacary Soumaré (Leicester), les Dogues vont perdre un troisième champion de France. Selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, tout est réglé entre Lille et le club américain d’Atlanta United pour le transfert du jeune attaquant brésilien Luiz Araujo, préféré à Jonathan Ikoné une grande partie de la saison dernière par Christophe Galtier. Le virevoltant ailier n’avait pas été placé sur la liste des transferts par Olivier Létang et Jocelyn Gourvennec, mais l’inattendue proposition à 10 millions d’euros d’Atlanta United a tout chamboulé.

Atlanta pose 10 millions d'euros sur la table

Auteur de 18 buts et 8 passes décisives en 136 matchs sous les couleurs de Lille, le très apprécié Luiz Araujo va forcément laisser un vide malgré la présence de joueurs tels que Timothy Weah, Jonathan Ikoné ou encore Yusuf Yazici à son poste. Reste maintenant à voir comment le champion de France en titre s’y prendra pour remplacer Luiz Araujo, qui avait particulièrement plu au nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec durant la préparation. Le quotidien national dévoile par ailleurs que la durée du contrat de Luiz Araujo à Atlanta n’a pas encore été définie. Mais dès que cela sera fait, le transfert devrait être officiel.