L1 : Lille (encore) privé de Burak Yilmaz contre l’OM

Forfait depuis plusieurs semaines, Burak Yilmaz a manqué la double confrontation face à l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa. Espéré pour la réception de Strasbourg dimanche (1-1), l’international turc était finalement trop juste. Son retour ne s’effectuera pas non plus à l’occasion du choc face à l’Olympique de Marseille mercredi (21 heures). En effet, Christophe Galtier a fait savoir que le buteur de 35 ans était trop juste. Le natif de Marseille compte en revanche récupérer son attaquant pour le choc face à Monaco dans une semaine et demie en Ligue 1.