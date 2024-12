Un enfant de six ans viré du stade, Le Havre assume à 100%

Dans : Le Havre.

Par Corentin Facy

L’information a surpris ce week-end, Le Havre a interdit de stade un enfant… de six ans. Une décision pleinement assumée par le club normand.

Au Havre, on ne rigole pas avec la sécurité dans le stade Océane et on inflige des sanctions exemplaires aux fauteurs de trouble… peu importe leur âge. Un enfant de six ans peut en témoigner, ce dernier ayant été interdit de stade pour jet de projectile après avoir lancé des gobelets sur la pelouse, à priori de manière involontaire puisqu’il visait l’un de ses copains plus bas dans la tribune. Peu importe le contexte, Le Havre a pris la décision de virer l’enfant en question de son stade. Une décision assumée à 100% par le président normand Jean-Michel Roussier, invité à s’exprimer sur le sujet au micro de RMC. « Qu’il ait 6 ans ou 60 ans, la commission de discipline ne fait pas de distinction d’âge » a d’abord lancé le président du HAC, pas là pour rigoler, avant de poursuivre.

Le président du Havre assume sa décision

« La sanction est tout à fait légitime. Qu’il s’agisse d’une chamaillerie ou non, je n’en sais rien. Le rapport du délégué mentionne clairement qu’à la 71e minute, un supporter du Havre s’est levé et a jeté quatre gobelets en direction de l’aire de jeu, près de l’arbitre assistant. Bien que ceux-ci n’aient touché personne, nous ne pouvions ignorer l’incident. Le coût minimum par gobelet est de 1 000 euros. Si nous n’avions pas identifié le geste grâce à la vidéosurveillance, cette plaisanterie nous aurait coûté 4 000 euros » s’est agacé le président du Havre, qui n’a donc accordé aucune importance à l’âge du fauteur de trouble et qui a pris la décision de le virer de son stade pour une période de trois matchs. Une décision qui a énormément fait réagir mais que l’on comprend davantage après les justifications du patron havrais.